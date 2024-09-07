В субботу, 7 сентября, президент Латвии Эдгарс Ринкевич посетил военные учения Namejs 2024 в Карсаве, сообщили порталу Delfi в канцелярии президента.
Во время визита президенту показали выполнение задач 3-й Латгальской бригады Земессардзе. Также Ринкевич понаблюдал за учениями в сотрудничестве с Государственной полицией и Службой неотложной медицинской помощи.
Учения по государственной обороне Namejs 2024 организованы Национальными вооруженными силами и проходят по всей Латвии с 3 сентября по 8 октября. В мероприятии принимают участие около 11 000 латвийских и союзных военнослужащих и добровольцев.
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