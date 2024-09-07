В Латвии почти половина - или 49% молодежи - используют решения на основе искусственного интеллекта для выполнения учебных заданий, свидетельствует проведенный в рамках конкурса Solve for Tomorrow опрос.

Молодые люди чаще всего используют возможности искусственного интеллекта для выполнения учебных задач. 29% применяют его для развлечений, а 28% — для повседневных нужд.

При этом, 19% молодежи признались, что слышали об искусственном интеллекте, но не используют его в повседневной жизни.

Для выполнения учебных заданий искусственный интеллект используют 39% молодежи в Эстонии и 45% в Литве, что меньше, чем в Латвии.

Комментируя, как молодежь использует возможности технологий для выполнения учебных задач, 39% молодых людей указали, что искусственный интеллект помогает находить ответы на вопросы по определенной учебной теме. 35% считают, что ИИ помогает расширить полученные знания. 23% признали, что он облегчает выполнение домашних заданий.

31% молодежи считает использование искусственного интеллекта мошенничеством, 17% респондентов не имеют четкого мнения по этому вопросу, а 52% считают, что это не является нечестным поведением.

Опрос также показал, что более половины респондентов, а именно 58%, используют искусственный интеллект для учебы как минимум раз в неделю и чаще, из них 31% — один-два раза в неделю, 24% — как минимум три раза в неделю, а 3% — каждый день. Около трети респондентов (33%) указали, что используют возможности ИИ в школе редко — один-два раза в месяц.

Большинство опрошенных (67%) считают, что искусственный интеллект помогает им в учебном процессе, а 27% полагают, что в будущем инструменты ИИ могут заменить учителей.

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