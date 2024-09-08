Вручены награды "Izcilības balvas 2024" Латвийской ассоциации журналистов. В номинации "Интервью и описание" награду получила Ольга Драгилева за интервью на портале Delfi в передаче "Kāpēc".

Жюри оценивало работы в следующих номинациях: "Новостная журналистика и репортажи", "Интервью и описания", "Исследования и аналитика" и "Редактор года".

В этом году жюри приняло решение создать новую номинацию "Документальные истории", ведь на премию претендовало довольно много ярких и эмоциональных историй в разных номинациях.

На церемонии награда в номинации "Новостная журналистика и репортажи" была вручена Янису Домбурсу из Службы новостей Латвийского телевидения за серию сюжетов о частных полетах Кришьяниса Кариньша во время его пребывания на посту премьер-министра (передача "Что происходит в Латвии").

Награду в категории "Интервью и описание" получила Ольга Драгилева за интервью на портале Defi в передаче "Kāpēc". С августа этого года программу "Kāpēc" ведет Алина Ластовская, а Драгилева с сентября присоединилась к команде "Re:Baltica".

В категории "Исследования и аналитика" награду получили Инесе Браже и Санита Йемберга за работу "Конверт – банкомат – партия". Закрытые дела KNAB свидетельствуют о незаконной схеме финансирования отдельных партий ("Re:Baltica").

В номинации "Документальные истории" приз получили Ина Страздиня, Ингус Граудиньш, Максим Пенько и Даце Кокле из Латвийского телевидения.

Главный редактор портала Rus.Tvnet Эрика Сташкевичa награждена премией "Редактор года".

Также была вручена специальная награда, которую в этом году получила команда Балтийского центра журналистских расследований "Re:Baltica" за проект "Раздор". Награду вручили Саните Емберге, Инесе Браже, Эвите Пурине, Инге Сприне, Анне Петровой и Угису Олту.

Премию Инты Брикше за значительный вклад в журналистику получил Гаитис Грутупс.

Жюри пришло к выводу, что работы в категории "Региональные и диаспоральные СМИ" оценивать сложно, поэтому такой категории в этом году нет, а работы диаспорских и региональных СМИ оценивались в разрезе других номинаций.

Также в этом году перед церемонией награждения прошла конференция на актуальные темы, тесно связанные с журналистикой. В этом году в четырех дискуссиях внимание уделено безопасности журналистов и медиа-опыту, рассказам об успехах и неудачах написания европейских грантовых проектов, а также проникновению искусственного интеллекта в сферу медиа, образованию молодых специалистов.

Ежегодная "Премия за выдающиеся достижения" вручается за выдающиеся работы и достижения в журналистике с июня 2023 года по июль 2024 года. Работы и авторов могли представить как члены ассоциации, так и другие заинтересованные стороны.

Работы оценивала избранная на общем собрании LŽA комиссия в составе Марты Церава (LTV), Инесе Браже (Re:Baltica, Балтийский центр исследовательской журналистики), Анны Пейпини (Издательство"Žurnāls Santa"), Арнис Краузе (TV3 Новости) и председатель жюри Сармитe Колате (Латвийское радио).

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