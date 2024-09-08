В Латвии обновлен исторический рекорд тепла для 8 сентября. В воскресенье в 15.00 в Лиепае температура воздуха составила +27,8 градуса, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий латвийский рекорд 8 сентября составлял +27,4 градуса - он был зафиксирован в 1999 году в Добеле.

Рекорд тепла на отдельных метеорологических станциях 8 сентября также был побит в Павилосте, Руцаве и Вентспилсе.

Наиболее прохладно в это воскресенье днем было в Колке - плюс 20,5 градусов.

Как сообщалось, понедельник в Латвии тоже будет солнечным и сухим, температура воздуха поднимется до +22..+27 градусов.

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