В воскресенье, 8 сентября, в Риге прошло ежегодное шествие по случаю Дня отца. В этот раз мероприятие под лозунгом "Я горжусь тем, что я отец!", собрало несколько сотен человек, сообщает агентство LETA.

Пришедшие на мероприятие люди держали плакаты с надписями: "У меня самый лучший папа на свете", "Папа, спасибо, что ты есть я", "Мой папа самый сильный" и другие.

Дети с удовольствием получили сладости, предоставленные организаторами. Маленьких участников шествия порадовали талисманы Государственной пожарно-спасательной службы Зайчик, Петух и Кот, а также талисманы Госполиции - кот Рудис и бобер Бруно.

На мероприятие в центре Риги в основном собирались семьи с детьми разного возраста, многие приехали на велосипедах. Перед маршем собравшиеся посмотрели за сменой почетного караула у памятника Свободы.

В этом году шествие в Риге в честь Дня отца прошло в 11-й раз. Шествие сопровождал оркестр Национальной гвардии. Мероприятия продолжились в Верманском саду. За соблюдением порядка следили сотрудники полиции.

День отца отмечается в Латвии с 2010 года каждое второе воскресенье сентября. Как подчеркивают в Минблаге, "это праздник, когда мы не только говорим спасибо нашему отцу, но и есть возможность привлечь более широкое внимание общественности к роли отца в жизни ребенка".

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