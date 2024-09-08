Вопрос о попадании российских беспилотников на территорию НАТО должен решаться коллективно, подчеркнул в своем заявлении президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО продолжает расти и их необходимо решать коллективно.

Ринкевич добавил, что после субботнего инцидента Латвия находится в тесном контакте со своими союзниками.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в соцсети Х, что инцидент в Латвии свидетельствует о необходимости усилить защиту воздушного пространства стран Балтии. Он осудил произошедшее и подчеркнул, что необходимо реализовать модель ротации ПВО, согласованную на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как сообщалось, российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу, 7 сентября, в Латвию из Беларуси, а затем разбился в Резекненском крае, сообщили агентству LETA в Минобороны.

Янис Сартс, директор Рижского Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, подчеркнул, что подобный инцидент не является большой неожиданностью, поскольку "в последние месяцы Россия активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя диверсии, операции влияния и вмешательство в выборы".

"Пропуск беспилотника в воздушное пространство Латвии во время учений "Намейс" соответствует этому курсу. Как я говорил ранее, этот год будет отмечен российскими гибридными операциями. Мы должны быть к этому готовы и показать свою силу", - призывает Сартс.

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат в субботу вошел в воздушное пространство Латвии и был сразу же замечен.

"Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и может ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НБС и странами-членами НАТО.

По предварительной информации, объект в Латвии не преследовал никаких "враждебных целей". Расследование еще будет проводиться, но первоначальная информация, доступная специалистам, заключается в том, что дрон "не имел конкретной цели залететь в Латвию".

Расследование инцидента продолжается.

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