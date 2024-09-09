Омбудсмен призывает представителей всех университетов и колледжей - студентов, преподавателей, административный персонал и выпускников - принять участие в опросе о случаях сексуальных домогательств в высших учебных заведениях до 23 сентября.

Случаи сексуальных домогательств в нескольких вузах Латвии, получившие широкую огласку в нначале этого года, и реакция общественности на них требуют углубленного изучения этой темы, пояснили агентству LETA в Бюро омбудсмена. Поэтому омбудсмен в сотрудничестве с исследовательским центром Berg Research и Латвийским объединением студентов начинают обширный опрос с целью выявить и понять опыт сексуальных домогательств в университетах. Принять участие в опросе до 23 сентября можно здесь.

Руководитель Отдела предотвращения дискриминации Бюро омбудсмена Анете Илвес считает, что каждый играет важную роль в создании безопасной и уважительной учебной среды, в которой уважают права и достоинство каждого человека. Этот опрос предоставляет возможность поделиться своим опытом и мнениями, чтобы вместе работать над созданием лучшей и более безопасной академической среды. Это поможет разработать более эффективные правила поведения и механизмы информирования, а также усилить необходимую поддержку для тех, кто мог стать жертвой сексуальных домогательств.

В ходе опроса будут заданы вопросы о том, как конкретный человек понимает сексуальные домогательства, а также об их распространенности и влиянии на академическую жизнт. Сексуальные домогательства могут включать в себя непристойные или навязчивые комментарии на сексуальные темы, предложения сексуального характера, навязчивые комментарии о частях тела, таких как грудь, ягодицы, намеки на сексуальные действия или насилие, принуждение к поведению или действиям против своей воли, манипуляция в связи с академическим прогрессом или потерей других преимуществ, обмен на сексуальные действия, распространение слухов о чьей-либо сексуальной жизни, отправка нежелаемых сообщений сексуального характера в социальных сетях, форумах, чатах или других цифровых каналов.

Также важно выяснить, какие последствия вызвало сексуальное домогательство: тревогу, панику, депрессию, нарушения сна, снижение самооценки, проблемы социализации, шок, страх, стыд, чувство вины и т.д.

В ходе опросы также будут заданы вопросы о том, готова ли жертва поделиться своим опытом с другими людьми, чтобы способствовать пониманию и предотвратить сексуальные домогательства, а также о том, каким был опыт решения случаев сексуальных домогательств в университете и правоохранительных учреждениях.

Омбудсмен подчеркивает, что предоставленная информация является анонимной и конфиденциальной и будет использована только для анализа данных, обеспечивая защиту прав каждого человека. Опрос доступен на латышском и английском языках и займет от 5 до 15 минут.

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