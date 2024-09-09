Latvijas pasts вложит 1,4 млн евро в оборудование для обработки и сортировки почтовой корреспонденции, сообщили агентству LETA представители почты.

Комплект будет состоять из трех автоматизированных устройств обработки и сортировки писем и столько же станций обработки почтовых отправлений, которые будут полностью адаптированы к специфике работы Latvijas Pasts. В комплект войдет и технология распознавания оптических символов, с помощью которой можно будет распознать и информацию, написанную от руки.

В Latvijas pasts отмечают, что это позволит компании автоматизировать до 95% процессов в цикле обработки писем.

Финансирование на реализацию проекта привлечено из программы "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" по цифровизации предприятий.

И. о. председателя правления Latvijas Pasts Андрис Пуриньш говорит, что до сих пор обработка писем требовала больших ресурсов, поэтому автоматизация этого цикла является необходимым шагом к дальнейшему росту предприятия.

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