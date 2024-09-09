В Детской клинической университетской больнице (BKUS) подтверждены четыре случая дифтерии, сообщили порталу Delfi в больнице.

Как отметила представитель BKUS Илзе Олштейна, в ряде европейских стран в последние годы уже констатировано смертельное регулируемое вакциной заболевание — дифтерия. "Благодаря хорошему охвату вакцинации в Латвии до прошлой недели мы смогли удержать свободную от дифтерии зону. Но, к сожалению, и у нас есть невакцинированные дети и взрослые, поэтому началась пока локальная вспышка дифтерии", - отметила Олштейна.

Врачи Детской больницы призывают уже сегодня проверить, все ли члены семьи привиты и ревакцинированы. Если нет – надо делать это немедленно. При наличии первых симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу, всем контактным лицам обязательна изоляция и тестирование.

Все дети, попавшие на прошлой неделе в Детскую больницу, уже заболевшие дифтерией, не были привиты, подчеркнули в больнице. Сейчас пока невозможно сказать, насколько тяжелые последствия это заболевание окажет на их здоровье и дальнейшую жизнь, если дети выживут.

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Fоtо: Publicitātes foto

"При повышении удельного веса невакцинированных как в детском возрасте после пандемии, когда дети вообще не получали прививки из-за разных убеждений родителей, так и среди взрослых, когда они забыли или решили через 10 лет не получать оплачиваемую государством вакцину, у нас тоже увеличилось количество людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась. Возбудители инфекции могут быть ввезены с путешественниками из других стран или уже циркулировали в Латвии, а на прошлой неделе они, к сожалению, встретили невакцинированных людей. Заболевшие дети уже с первыми симптомами все-таки были отправлены и в детский сад, и в школу, поэтому велик риск распространения инфекции и заболевших будет больше", - пояснила руководитель Центра вакцинации семьи Детской больницы Даце Завадска.

"Чтобы защитить от дифтерии и других опасных инфекций самых маленьких, уже несколько лет беременным женщинам доступна оплаченная государством вакцинация против дифтерии, столбняка и затяжного кашля. Эта комбинированная вакцина, которая эффективна и безопасна, если будущие мамы получают ее во время каждой беременности, способна защитить их самих и младенцев в первые месяцы жизни, в то время как специфический иммунитет складывается из вакцин, которые получает ребенок", - продолжает Завадска.

Она также рассказала, что в этом году в Детской больнице в реанимации уже было несколько младенцев с затяжным кашлем, которых от тяжелой болезни могла бы уберечь оплаченная государством вакцина, если бы ее во время беременности получила мама. "Один младенец, заболевший затяжным кашлем, умер. Еще в очень тяжелом состоянии были дети с туберкулезом и непривитые дети с ветряной оспой. Родители, да и многие врачи, не видели, насколько тяжелым может быть течение этих вакцинируемых инфекционных заболеваний, поскольку они долгое время, благодаря эффективным вакцинам, не циркулировали в нашем обществе", - акцентирует Завадска.

Как поясняют в больнице, в соответствии с календарем вакцинации — первые три дозы вакцины (в комбинированной вакцине) от дифтерии дети должны получать до 1 года. Комбинированная вакцина DTaP-IPV-Hib-HB (дифтерия (D), столбняк (T), затяжной кашель (aP), полиомиелит (P), гемофильная инфекция типа b (Hib), гепатит B (HB)) предназначена для первичной вакцинации и опорной вакцинации младенцев и детей с двухмесячного возраста. Для первичной вакцинации назначаются три дозы комбинированной вакцины с промежутком не менее 4 недель. Тогда до 15 месяцев надо получать четвертую дозу, в 7 лет — пятую дозу, в 14 лет — шестую дозу. После получения шестой дозы опорная вакцинация против дифтерии (комбинированная вакцина против дифтерии и столбняка) проводится каждые 10 лет в течение всей жизни.

Полный календарь вакцинации доступен здесь.

Гунта Лайзане, главный инфекционист клиники детских болезней Детской больницы, отмечает, что многие врачи действительно не видели, как выглядят симптомы дифтерии в реальной жизни, поэтому теперь все должны держать в уме, что это может быть дифтерия. "Родители должны знать, что первыми симптомами заболевания могут быть затрудненное глотание и дыхание, в то время как боли в горле ребенок или взрослый может не чувствовать. Если симптомы в начале не были острыми и ребенка не отвели к врачу в течение первых трех дней, то даже большие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь. Не зря подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция. Дифтерия может оказывать тяжелое и длительное воздействие на центральную нервную систему, почки и сердечно-сосудистую систему. У тех, кто был привит и столкнулся с возбудителем инфекции, заболевание в некоторых случаях может начаться, но будет протекать в легкой форме и без осложнений. Однако в начале заболевания все инфицированные являются переносчиками. Если невакцинированные сталкиваются с возбудителем инфекции, последствия могут быть очень серьезными или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма. Дети в первые месяцы жизни наиболее уязвимы и болеют тяжелее остальных, поэтому мы еще раз призываем всех беременных женщин вовремя сделать комбинированную вакцину и защитить своих детей", - напоминает Лайзане.

Если кому-либо известно, что он контактировал с человеком, заболевшим дифтерией или являющимся ее переносчиком, он должен помнить, что длительная изоляция обязательна и может защитить других, так как инкубационный период заболевания составляет до 10 дней, подчеркивают в больнице.

Подробнее о дифтерии - на сайте Детской больницы veselapasaule.lv.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии на прошлой неделе, немедленно начал эпидемиологическое расследование и организацию необходимых противоэпидемических мероприятий - выявление контактов, лабораторные исследования и медицинское наблюдение, сообщили порталу Delfi в SPKC. У трех детей и одного взрослого была диагностирована дифтерия. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Дифтерия - редкое, но серьезное инфекционное заболевание, поражающее в тяжелой форме невакцинированных людей. Ранее в этом году в Латвии был зарегистрирован всего один случай дифтерии. В период с 2007 по 2023 год в Латвии было зарегистрировано 122 случая дифтерии, десять из которых, или 8,2%, закончились летальным исходом.

Как защитить себя от дифтерии?

Своевременная вакцинация и бустерная вакцинация могут помочь предотвратить дифтерию, говорят в SPKC. Различные комбинированные вакцины содержат дифтерийный анатоксин или безвредный дифтерийный токсин. В организме вакцинированного человека имеются антитела, которые при заражении нейтрализуют токсин, вырабатываемый возбудителем дифтерии, и инфекция не причиняет вреда человеку. Однако со временем количество антител уменьшается, поэтому необходимо регулярно проводить ревакцинацию.

Комбинированные вакцины против дифтерии и столбняка используются уже очень давно и доказали свою эффективность и безопасность.

Детей в Латвии прививают от дифтерии в возрасте двух, четырех, шести и 12-15 месяцев, а затем в 7 и 14 лет. Взрослым необходимо делать ревакцинацию каждые 10 лет, чтобы продлить пожизненный иммунитет.

Люди, переболевшие дифтерией в прошлом, также должны регулярно делать ревакцинацию. Для беременных женщин настоятельно рекомендуется комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы жизни. Эта вакцина также оплачивается государством.

Помните, что ни одна прививка не может на 100% защитить вас от болезни. Бывает, что привитые люди тоже заболевают дифтерией, но в этом случае болезнь протекает в легкой форме, с симптомами, похожими на ангину - покраснение задней стенки горла, боль в горле. Такие пациенты выздоравливают в течение нескольких дней и не страдают от осложнений, вызванных дифтерийным токсином.

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