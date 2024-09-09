13 сентября в Даугавпилсе стартует двухнедельная программа для творческой молодежи, создателей контента, журналистов, художников и дизайнеров. Подать заявку может любой желающий, партнеры проекта - Baltic Centre for Media Excellence (BCME) и Delfi.

"Программа сочетает в себе хакатон медиа-кампаний, двухдневное обучение и наставничество от режиссерки Латвийского телевидения Зане Гаргажиной для поддержки развития и реализации твоих идей. Основная цель - дать молодым создателям контента возможность разрабатывать глубокие, структурные послания и создавать эффективные кампании, развивая при этом навыки, которые пригодятся им в будущей карьере и личностном развитии", - отмечают организаторы программы.

Участники получат возможность разрабатывать медиа-кампании на тему медиаграмотности с фокусом на аспекты критического мышления, борьбу с дезинформацией и уменьшения поляризации и стереотипизации среди жителей Латвии. Команда наставников поможет довести идею до реализации, а лучшие работы будут опубликованы на Rus.Delfi.lv.

Программа Mediathon

13–14 сентября: обучение. За два дня вы узнаете, как создавать контент, который привлекает и вдохновляет аудиторию, а также как эффективно структурировать и доносить главные мысли медиа кампании. Кроме того, вы разработаете идею своего медиа-продукта, которую продолжите реализовывать при поддержке менторов.

15–28 сентября: реализация. В течение двух недель будут организованы онлайн-встречи с Зане Гаргажиной. Вы сможете реализовать свою идею, получить практические знания и ценные советы.

29 сентября: финал. Mediathon завершится презентацией твоего медиа-продукта, который оценят эксперты. У авторов лучших медиа продуктов будет возможность опубликовать свою работу на новостном портале Rus.Delfi.lv.

Индивидуальную или групповую заявку можно подать до 12 сентября 2024 года. Участие бесплатное.

Ссылка для регистрации: https://ej.uz/mediathon_daugavpils

Проект реализуют Институте культуры New East и Baltic Centre for Media Excellence (BCME). Партнер проекта - новостной портал Rus.Delfi.lv. Проект поддерживает Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders (BECID).

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