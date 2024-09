13 сентября в Даугавпилсе стартует двухнедельная программа для творческой молодежи, создателей контента, журналистов, художников и дизайнеров. Подать заявку может любой желающий, партнеры проекта - Baltic Centre for Media Excellence (BCME) и Delfi.

Программа Mediathon

Проект реализуют Институте культуры New East и Baltic Centre for Media Excellence (BCME). Партнер проекта - новостной портал Rus.Delfi.lv. Проект поддерживает Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders (BECID).