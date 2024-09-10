Рижское отделение Национального объединения (НО) решило выдвинуть нынешнего вице-мэра столицы Эдвардса Ратниекса в качестве кандидата в мэры Риги на следующих муниципальных выборах.

Как сообщил агентству LETA сам Ратниекс, решение о выдвижении его кандидатуры на пост мэра было единогласным.

Фракция НО и Латвийского объединения регионов входит в правящую коалицию Рижской думы. Мэром Риги является представитель "Нового Единства" Вилнис Кирсис.

Ранее Кирсис в интервью агентству LETA заявил, что будет кандидатом в мэры от списка своей партии на муниципальных выборах.

Кирсис отметил, что в зависимости от результатов выборов "Новое Единство" готово работать в коалиции со своими нынешними партнерами - "Код для Риги", Par, Нацобъединением, Латвийским объединением регионов, Latvijas attīstībai и "Честь служить Риге".

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