В распоряжении новостной службы Латвийского телевидения (LTV) оказались фотографии обломков российского боевого дрона Shahed, который упал в Резекненском крае.

Как ранее сообщал Delfi, беспилотный летательный аппарат, упавший в Гайгалавской волости Резекненского края, был оснащён взрывчаткой и принадлежал типу дронов Shahed. Об этом заявило руководство Национальных вооружённых сил (НВС) на пресс-конференции в понедельник.

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta rīcībā nonākuši pāris attēli, kuros redzamas Rēzeknes novadā nokritušā Krievijas kaujas drona "Shahed" atlūzas. pic.twitter.com/oGBoGJQHE0 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 10, 2024

После падения дрон был обезврежен специалистами НВС, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. Боевая часть дрона при падении не взорвалась.

Полученная на данный момент НВС информация указывает, что проникновение дрона в Латвию не рассматривается как явная военная эскалация против страны, и целью дрона не была Латвия. Национальные силы обороны Латвии следили за ситуацией в сотрудничестве с партнёрами по НАТО.

Командующий НВС Леонид Калныньш пояснил, что признаков открытой эскалации замечена не была, а ситуация контролировалась с самого начала, - задолго до того, как дрон был обнаружен на месте падения.

Калныньш не стал комментировать, какое количество взрывчатки содержал дрон и какие могли бы быть последствия, если бы он упал на жилой дом.

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