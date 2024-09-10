Сегодня правительство Латвии приняло решение перераспределить 2,6 миллиона евро Государственному агентству социального страхования (VSAA) для покрытия расходов на социальные пособия и реабилитационные услуги для беженцев из Украины.

Выделенные средства будут использованы для покрытия расходов, возникших в первой половине этого года на выплаты государственных социальных пособий; также этими деньгами покроют предоставление технических вспомогательных средств и услуг социальной реабилитации для украинцев.

Финансирование получат реабилитационный центр "Вайвари", Латвийское общество слепых, Союз глухих Латвии, Государственное агентство социальной интеграции и VSAA.

"Вайвари", Латвийское общество слепых и Союз глухих Латвии в указанный период выдали 204 технических вспомогательных средств 167 лицам из Украины - на сумму 149 739 евро. А Государственное агентство социальной интеграции оказало социальную реабилитацию девяти лицам на общую сумму 33 812 евро.

VSAA выплатило украинским гражданским лицам государственные социальные пособия на сумму почти 2,4 миллиона евро, сообщает подготовленная Министерством благосостояния информация.

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