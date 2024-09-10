65% латвийских водителей хотя бы раз были вовлечены в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Причем, 34% из них попали в аварию один раз, 30% – несколько раз, а 1% – более пяти раз, говорится в латвийском "индексе ответственного вождения Carlsberg 0.0".

Женщины участвовали в ДТП почти вдвое реже: почти половина (47%) никогда не попадала в аварию. Среди мужчин это могли сказать только 25%. Несколько раз в аварии попадали 41% мужчин и 17% женщин.

Наиболее частой причиной аварий 32% водителей назвали недостаточную концентрацию на дороге и фактор отвлечения во время езды за рулем. Среди других причин следуют плохое состояние дорог или недостаточное освещение (17%), а также погодные условия (14%). В 33% случаев причиной были другие факторы, такие как выбежавшие на дорогу животные или агрессивное вождение. Лишь 1% случаев был связан с употреблением алкоголя, а 4% – с превышением скорости.

По данным Дирекции безопасности дорожного движения, в 2024 году - на текущий момент – произошло 1801 ДТП с пострадавшими. Общее количество аварий достигло 23 046. В прошлом году в Латвии произошло 24 545 ДТП, из которых 2007 – с пострадавшими. В этом году на дорогах уже погибли 60 человек, в прошлом – 80.

Причиной аварий водители из Латгалии чаще называли погодные условия (19%), водители из Видземе – превышение скорости (9%), а водители из Земгале – недостаточную концентрацию на дороге (39%).

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