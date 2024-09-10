Комиссия по делам госуправления и самоуправлений получила письмо посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, в котором он призывает законом запретить латвийским самоуправлениям сотрудничать с городами России и Белоруссии, сообщает агентство LETA.

Посол обратил внимание комиссии на все еще действующие договоры о сотрудничестве отдельных городов Латвии с городами России и Беларуси и призвал внести в латвийское законодательство, что такие отношения с государством-агрессором и его государством-партнером категорически осуждаются.

Учитывая письмо, на заседании комиссии по делам госуправления и самоуправлений в среду предполагается судить о возможных поправках к закону о самоуправлениях, установив, что самоуправление обязано прекратить сотрудничество с иностранным самоуправлением, если этого требует Министерство иностранных дел с целью осуществления единой внешней политики государства, свидетельствует повестка заседания.

Возможные поправки предусматривают дополнение закона о самоуправлениях, устанавливая, что самоуправление или общество самоуправлений обязаны прекратить сотрудничество и прекратить договор о сотрудничестве с иностранным самоуправлением, объединением самоуправлений и другими структурами иностранного государства, если этого требует Министерство иностранных дел с целью осуществления единой государственной внешней политики.

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