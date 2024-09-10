В Риге планируется разрешить охоту на животных, которые создают угрозу и ущерб, предусматривает проект правил Рижской думы, который во вторник был одобрен Комитетом по жилью и окружающей среде, сообщает агентство LETA.

Обязательными правилами будет определена территория, на которой разрешается охота в случаях, когда животные угрожают общественному порядку и безопасности или причиняют ущерб; используемые на охоте средства и ответственный орган для организации охоты.

При охоте на опасных животных в Риге планируется использовать охотничье огнестрельное оружие, оснащенное глушителями звука выстрела, малокалиберное охотничье оружие, а также установленные законом орудия охоты, например, ловушки.

Будет ли разрешена охота на опасных животных, определит Координационная комиссия по охоте Рижского самоуправления.

В проекте обязательных правил предусмотрено, что охота на опасных животных будет разрешена фактически на всей территории Риги, за исключением центра.

Как подчеркивалось на заседании комитета, эти правила не разрешат охоту любому охотнику и не будут означать, что при появлении какого-либо животного в Рижском парке будет организована охота.

Речь идет о ситуациях, когда на территории города будет выявлено опасное животное, которое создаст угрозу для людей и их имущества. Например, если на домашнего питомца нападет лис или енотовидная собака, если на какой-то территории размножатся бобры, разрушающие мелиоративные системы, и в подобных ситуациях.

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