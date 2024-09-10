Приоритетной сферой здравоохранения в соответствии с планированием бюджета сейчас является государственная безопасность, в связи с чем группы получателей компенсируемых медикаментов приходится сужать, сказал во вторник на заседании подкомиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский, сообщает агентство LETA.

Всего министерство запросило на цели укрепления безопасности государственного здравоохранения, в том числе - снабжения лекарствами, около 29,3 млн евро, из которых 9,8 млн евро запланировано на финансирование систем мониторинга глюкозы.

Как отметил Уршульский, сейчас приоритетные группы получателей компенсируемых медикаментов должны быть сужены, и это должно быть сделано в соответствии с нынешним приоритетом, определенным бюджетом, - обеспечить резервы централизованно приобретаемых медикаментов для пациентов с хроническими заболеваниями.

Расчеты, подготовленные Национальной службой здоровья, свидетельствуют о том, что сумма на общий список компенсируемых медикаментов оценивается как минимум в 150 млн евро, и она необходима для обеспечения лекарствами почти в 70 сферах. Эти сферы затрагивают потребности не только больных сахарным диабетом, но и многих других пациентов.

Эта сумма, скорее всего, не будет найдена до 2029 года, отметил Уршульский.

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