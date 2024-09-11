По прогнозам синоптиков, 11 сентября в Латвии ожидается переменная облачность с прояснениями, однако без существенных осадков.
На Курземском побережье сегодня немного усилится южный ветер, порывы усилятся до 13 м/сек.
Максимальная температура воздуха в среду +19..+23 градуса.
В Риге облачно, местами будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Дует слабый южный ветер, воздух в течение дня прогреется до +21..+22 градусов.
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