По прогнозам синоптиков, 11 сентября в Латвии ожидается переменная облачность с прояснениями, однако без существенных осадков.

На Курземском побережье сегодня немного усилится южный ветер, порывы усилятся до 13 м/сек.

Максимальная температура воздуха в среду +19..+23 градуса.

В Риге облачно, местами будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Дует слабый южный ветер, воздух в течение дня прогреется до +21..+22 градусов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !