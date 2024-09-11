В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди, местами пройдут сильные дожди и грозы.

По прогнозам синоптиков, в четверг возможны кратковременные дожди, температура воздуха +19..+23 градуса. В Курземе немного свежей: +17..+19 градусов.

В ночь на пятницу в восточных и центральных районах Латвии пройдут сильные дожди. Осадки ожидаются и днем, а в восточных районах ливни будут сопровождаться грозами. В субботу грозы придут и в Курземе.

По прогнозам, в Курземе, начиная с пятницы и до воскресенья, будет дуть слабый северный ветер, а воздух прогреется до +17..+20 градусов. В других районах Латвии потеплеет до +20..+ 25градусов.

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