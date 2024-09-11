С сегодняшнего дня, 11 сентября, и до пятницы, 13 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") находится с рабочим визитом в Украине, сообщило агентство LETA со ссылкой на бюро главы правительства.

Во время визита Эвика Силиня встретится с должностными лицами Украины и примет участие в мероприятиях, на которых будет обсуждаться дальнейшая военная, политическая, гуманитарная, финансовая и иная поддержка Украины со стороны Латвии до ее победы над Россией, а также курс официального Киева на вступление в Европейский Союз и НАТО.

Силиня подчеркивает, что латвийское общество понимает, что украинский народ героически и самоотверженно защищается от зла — украинцы сражаются за свою землю, семьи, европейские ценности и безопасность Европы. "Латвия — не только правительство, но и всё наше общество — сохранит четкую и неизменную поддержку Украины в борьбе с агрессором, а также в ее евроатлантической интеграции," — отметила премьер-министр.

В то же время, как сообщает Русская служба BBC, в среду, 11 сентябрь, совместный визит в Украину совершают госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Как сообщали ранее в Госдепартаменте, они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы "обсудить дальнейшую поддержку защиты Украины от российской агрессии".

По данным AFP, Блинкен и Лэмми отправились в Киев на поезде из Польши рано утром в среду, в ближайшее время они должны прибыть в украинскую столицу.

Визит проходит на фоне сообщений о том, что Вашингтон может снять ограничения на использование Киевом дальнобойных американских ракет для ударов по российской территории.

Накануне в интервью Блинкен не исключил такой возможности, а позднее и президент США Джо Байден подтвердил, что она обсуждается в Белом доме.

"Мы работаем над этим прямо сейчас", — ответил он журналистам на прямой вопрос о том, снимет ли он ограничения на удары по российской территории.

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