Под влиянием южного ветра температура воды на Курземском побережье Рижского залива понизилась до 7...12 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среду в 6 часов температура воды в порту Мерсрагса опустилась до 6,5 градуса, в порту Рои составляла 8,4 градуса, на Колке - 12 градусов.

У Даугавгривского пирса температура воды в указанный момент составляла 17,5 градуса, в порту Вентспилса, Скулте и Салацгривы - колебалась у отметки 18...19 градусов.

В большинстве рек и озер температура воды составляет 15...19 градусов.

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