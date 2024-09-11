Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи останется на уровне 12% в ближайшие годы, заявил министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV) в среду, 11 сентября.

Министр отметил, что поддерживает применение сниженной ставки НДС на свежие фрукты и овощи, характерные для Латвии, и будет настаивать на ее сохранении в будущем.

"Я за сниженную ставку. Весной я ясно сказал, что ставка будет 12%, и я буду настаивать на ее сохранении," — сказал Краузе, добавив, что сниженная ставка НДС в размере 12% сохранится и в ближайшие годы.

Одновременно министр земледелия отметил, что в будущем необходимо работать над тем, чтобы сниженная ставка НДС распространялась на более широкий круг продуктов питания.

Ранее представители общества "Крестьянский сейм" заявляли агентству LETA, что для характерных для Латвии свежих фруктов, ягод и овощей необходимо восстановить сниженную ставку НДС в размере 5%, чтобы сократить теневую экономику, поддержать фермеров и потребителей, а также дать возможность жителям покупать латвийскую продукцию по более выгодной цене.

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