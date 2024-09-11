С конца августа в Детской клинической университетской больнице (BKUS) наблюдается рост заболеваемости Covid-19, но не в таких масштабах, которые вызвали бы серьезные опасения.

Как сообщила агентству LETA специалист Службы контроля инфекций BKUS Марта Земниеце, в больнице в августе из-за подозрений на Covid-19 было проведено более 400 тестов, четверть из которых оказались положительными.

В сентябре из более чем 100 проведенных тестов около 20% также были положительными. Тесты проводились как во время амбулаторных посещений, так и при стационарном лечении, если были подозрения на заболевание.

Заметно больше детей с подозрением на Covid-19 обратились в BKUS с третьей декады августа, и больше всего положительных тестов было подтверждено у детей в возрасте до четырех лет.

Из-за симптомов Covid-19 в августе госпитализация понадобилась 32 детям, а в сентябре — девяти, уточнила Земниеце.

Несколько дней назад в инфекционном отделении лечение потребовалось младенцу, у которого возникли осложнения из-за Covid-19. У других детей, проходивших лечение в последнее время, состояние было средней тяжести, и выздоровление происходило быстро.

Больница сообщает, что с 2 августа возобновилось внутреннее уведомление о сотрудниках BKUS, заболевших Covid-19. С тех пор зарегистрировано 12 сотрудников, заболевших Covid-19, но это не означает, что случаев не было больше, так как тестирование и уведомление являются добровольными.

Сейчас BKUS не обеспокоена высоким риском заболеваемости и не видит необходимости вводить особые меры предосторожности для посетителей больницы, если только их не установит Центр профилактики и контроля заболеваний.

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