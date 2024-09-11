Депутаты парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике в среду не поддержали предложение министра сообщения Каспара Бришкенса (Прогрессивные) о поправках к Закону о дорожном движении, предусматривающих применение штрафа с первого превышенного километра в час (км/ч), сообщает агентство LETA.

Предложение Бришкенса предусматривает за превышение разрешенной скорости движения до 10 км/ч на механических транспортных средствах применение предупреждения или штрафа к водителю транспортного средства в размере двух единиц штрафа, или 10 евро.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс на заседании отметил, что в этом году до 22 июля в ДТП в Латвии погибли 58 человек, а также латвийская статистика в 2023 году по сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС) намного хуже. Соответственно, министерство предлагает уже с первого превышенного километра применять не только предупреждение, но и штраф.

Депутат Сейма Амиль Салимов из партии "За стабильность" подчеркнул, что это предложение направлено на то, чтобы собрать деньги, а не заботиться о безопасности движения.

Кроме того, депутат и бывший министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение) подчеркнул, что это предложение уже было подано и отклонено юридической комиссией Сейма. Он выразил недоумение, почему предложение вновь направляется, поскольку оно не решает ситуацию с несчастными случаями. "Призываю уже в корне это предложение отклонить", - подчеркнул Витенбергс.

Сейчас закон предусматривает, что за превышение разрешенной скорости движения до 10 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых автомобилях полной массой не более 7,5 тонны к водителю транспортного средства применяется предупреждение.

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