Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") приняла решение включить в список нежелательных персон в Латвии пропагандистку российского телеканала TNT Марию Марковой. Запрет на въезд в Латвии будет действовать неустановленное время.
О принятом решении глава МИД сообщила в сети "X" (ранее Twitter).
Согласно общедоступной информации, Маркова является актрисой, комиком и участницей программы "Женский стендап" на телеканале "ТНТ". По данным с сайта "ticketshop.lv", 13 сентября она должна была выступить в рижском клубе "Crystal". Организатором мероприятия является таллиннская компания "Baltic Concert Group OÜ".
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