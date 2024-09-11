Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") приняла решение включить в список нежелательных персон в Латвии пропагандистку российского телеканала TNT Марию Марковой. Запрет на въезд в Латвии будет действовать неустановленное время.

О принятом решении глава МИД сообщила в сети "X" (ранее Twitter).

Pieņēmu lēmumu saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.panta 2. daļu iekļaut Krievijas TV kanāla TNT propagandisti Maria MARKOVA Latvijas Republikai nevēlamu personu (persona non grata) sarakstā un noteikt aizliegumu ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 11, 2024

Согласно общедоступной информации, Маркова является актрисой, комиком и участницей программы "Женский стендап" на телеканале "ТНТ". По данным с сайта "ticketshop.lv", 13 сентября она должна была выступить в рижском клубе "Crystal". Организатором мероприятия является таллиннская компания "Baltic Concert Group OÜ".

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