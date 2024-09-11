Чтобы снизить нагрузку семейных врачей осенью, Министерство здравоохранения и Латвийское общество врачей призывают учебные заведения не требовать справку о болезни ребенка, кроме случая, если врач дал особые рекомендации, сообщили агентству LETA в министерстве.

Министерство здравоохранения и Общество врачей призывают учреждения образования уточнить правила внутреннего распорядка и предусмотреть, что справка от врача при возвращении ребенка в образовательное учреждение после болезни с любым из заболеваний необходима только в случаях, если врач дал особые рекомендации, например, освобождение от занятий спортом или другими учебными мероприятиями, о которых учреждение образования обязательно должно быть информировано. Сложившаяся практика показывает, что особенно осенью растет загруженность семейных врачей при подготовке таких справок для образовательных учреждений, сообщили в министерстве.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце утверждает, что большинство острых респираторных заболеваний, а также острые проблемы желудочно-кишечного тракта самоограничиваются, а значит ответная реакция человека, особенно иммунной системы ребенка, помогает выздороветь даже без медикаментов.

Айзсилниеце пояснила, что в таких случаях нет необходимости в каком-либо медицинском вмешательстве, а ребенка возят к врачу только с целью получить справку для детского сада или школы, хотя для оздоровительного процесса лучше всего было бы остаться дома и выздороветь.

Она отметила, что именно врач должен быть тем, кто решает, нужна ли справка при возвращении ребенка в школу. Если не нужны особые указания для школы или детского сада, ребенок может вернуться в образовательное учреждение без справки от врача, заявила она.

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