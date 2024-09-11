С 1 августа 2021 года по 1 марта 2024 года на территории Латвии погибли семь мигрантов, которые незаконно пересекли границу Беларуси и Латвии, свидетельствуют данные доклада "Опасная дорога: смерть мигрантов на границе Европейского союза и Беларуси".

В докладе представлены данные о смертности мигрантов на границе Европейского союза (ЕС) и Беларуси с лета 2021 года, когда миграция через границу вызвала интенсивное движение людей, создав гуманитарный кризис в приграничных районах.

Что касается ситуации в Латвии, то, согласно докладу, с августа 2021 года по 1 марта 2024 года ассоциация "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem, GPB) направила в Государственную пограничную охрану запросы о 58 пропавших без вести людях. По различным каналам информации около трети из них были найдены в Беларуси, Латвии, других странах ЕС или на родине, куда они были депортированы. Среди найденных два человека погибли после пересечения границы.

Один человек умер в центре размещения просителей убежища "Муцениеки" после того, как его здоровье ухудшилось через несколько недель после пересечения границы. Эта смерть не была включена во временной период исследования, поскольку ее причина не была напрямую связана с трудностями на границе, а скорее с распространением инфекции Covid-19 в центре размещения.

Двое из семи погибших, чьи смерти могут быть связаны с трудностями на границе, умерли в больницах, куда их доставили вскоре после пересечения границы.

Четыре неопознанных человека были найдены мертвыми в приграничной зоне. В упомянутый временной период также включена смерть бежавшей из Сирии женщины - она умерла в приграничной зоне осенью 2023 года.

В докладе отмечается, что лица, которым разрешают въезд в Латвию по гуманитарным соображениям, чаще всего доставляются в центры размещения задержанных иностранцев, где они могут попросить убежище.

В докладе также отмечается, что Венская конвенция о консульских сношениях обязывает Латвию немедленно информировать соответствующее консульское учреждение о задержании, серьезной травме или смерти иностранца. Затем это учреждение отвечает за связь с семьей. Соответствующему дипломатическому представительству также нужно передать вещи покойного. В консульские службы можно обратиться напрямую или через Министерство иностранных дел.

Чтобы сократить число смертей среди мигрантов, авторы доклада призывают реформировать нормативные акты Латвии, Литвы и Польши, сделав незаконным оттеснение мигрантов или потенциальных просителей убежища от границы.

Одно из предложений - создание на границе пунктов неотложной гуманитарной и первой медицинской помощи, чтобы в экстремальных условиях предоставить помощь мигрантам.

В то же время доклад призывает положить конец криминализации деятельности защитников прав человека и активистов гуманитарной помощи. Авторы призывают уменьшить дискриминацию в отношении мигрантов и обеспечить их родственникам достойные проводы и доступ к информации об обстоятельствах смерти.

Миграционный маршрут из Беларуси в Латвию и далее в другие страны ЕС - спорная и неприятная тема в латвийском обществе, считают авторы доклада. Они утверждают, что с момента начала миграционного потока летом 2021 года мигранты постоянно дегуманизируются как в официальном, так и в общественном дискурсе. Часто указывается на угрозу, которую они представляют для национальной безопасности, и на их потенциальное использование в гибридное войне.

Согласно данным Госпогранохраны, в 2021 году в общей случае 4045 людям было отказано в пересечении границы, а 94 человека были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. В свою очередь, в 2022 году было задержано 5286 человек, по гуманитарным соображениям в страну впустили 217 человек. В свою очередь, в 2023 году 13 863 человек были удержаны от пересечения границы, 428 человек впустили в Латвию по гуманитарным соображениям. Однако, по мнению авторов доклада, эти цифры не отражают реального количества людей на границе и не иллююстрируют реальную картинцу в приграничной зоне.

Из доклада следует, что в первом квартале 2024 года количество попыток пересечения границы значительно сократилось. С 1 января по 1 марта 2024 года было предпринято в общей сложности 80 попыток пересечь латвийско-белорусскую границу, но только один из нарушителей границы был допущен в Латвию по гуманитарным соображениям, говорится в докладе.

К концу марта 2024 года в Беларуси, Латвии, Литве и Польше было зафиксировано в общей сложности 116 смертей мигрантов. Кроме того, о еще как минимум 26 смертях рассказали сами мигранты.

Авторы доклада отмечают, что непосредственные причины смертей на границе установить сложно, поскольку они являются предметом расследования местных властей и чаще всего не предаются огласке. Однако наиболее распространенной причиной смерти среди пересекающих границу является длительное пребывание в неблагоприятных условиях, которое может привести к истощению и гипертонии, говорится в докладе.

В то же время в приграничных реках были найдены останки 11 человек. Это объясняется тем, что мигранты надеялись, что перейти или переплыть реку будет легче, чем преодолеть высокую стену на границе.

Пять человек также погибли в автомобильных авариях во время преследования полицией или пограничниками. Наконец, недостаточная подготовка местных учреждений, включая медицинский персонал, иногда увеличивала риск для здоровья и жизни мигрантов, отмечается в докладе.

В заключение авторы призывают предоставить организациям доступ к мониторингу приграничных зон и укрепить учреждения, ответственные за расследование случаев смерти в приграничных зонах. В то же время авторы доклада рекомендуют ответственным учреждениям последовательно собирать данные о погибших и укреплять координацию с дипломатическими представительствами стран происхождения мигрантов, чтобы установить личность погибших и связаться с их родственниками.

Рекомендуется усилить участие Международной организации по миграции и Агентства ООН по делам беженцев в поиске пропавших мигрантов вдоль границы ЕС с Беларусью и на территории Беларуси, Латвии, Литвы и Польши.

Более подробно доклад будет обсуждаться на мероприятии, организованном организацией "Хочу помочь беженцам" в пятницу, 13 сентября.

Ассистент эксперта по мониторингу границ организации "Хочу помочь беженцам" Кристиана Блума представит информацию об актуальной ситуации на латвийско-белорусской границе. Она также расскажет об актуальной ситуации с захоронением в Латвии неопознанных погибших после пересечения границы.

Мероприятие будет проведено при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

Цель организации "Хочу помочь беженцам" - оказывать практическую, срочную и добровольную помощь просителям убежища, беженцам и лицам, пользующимся международной защитой, способствуя их интеграции в Латвии.

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