В среду, 11 сентября, были утверждены четыре кандидата на сан архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви Латвии (LELB), говорится в публикации церкви в социальной сети Facebook.

7 декабря кандидаты выступят с презентацией на Рижском архиепархиальном собрании.

Выборы рижского архиепископа LELB запланированы на 7 июня 2025 года во время 30-го Синода LELB.

Синод LELB является высшим руководящим органом Евангелическо-лютеранской церкви Латвии, который собирается не реже одного раза в четыре года. В собрании участвуют архиепископ, епископы, члены Верховного правления LELB, пробсты, пасторы общин и помощники священников, исполнители обязанностей пастора и делегаты общин, настоятели общин или уполномоченные советами общин вместо них лица.

Процесс выбора нового архиепископа начался, поскольку архиепископ LELB Янис Ванагс планирует выйти на пенсию.

Ванагс служил архиепископом более 30 лет.

Хиротония Ванагса в архиепископа состоялась в Рижской думе 29 августа 1993 года, и планируется, что 29 августа 2025 года, в конце своего служения, Ванагс торжественно сложит жезл архиепископа.

Согласно информации на сайте Министерства юстиции, обще число членов общин, указанных в отчетах религиозных организаций Латвии за 2022 год, составило 1,31 миллиона человек. Согласно этой информации, у LELB в позапрошлом году было 288 общин, а общая численность прихожан составила 700 000 человек.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !