Европейская прокуратура (EPPO) в Латвии расследует 33 дела, общий ущерб по которым оценивается примерно в 65,3 миллиона евро, сообщила агентству LETA главный прокурор EPPO Лаура Кодруца Кёвеши.

Кёвеши указала, что из этих 33 дел три касаются преступлений, связанных с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате которых Латвия могла потерять 41,3 миллиона евро. В прошлом году EPPO в целом начала расследование по 16 делам.

Главный прокурор EPPO подчеркнула, что отмывание денег происходит во всех странах ЕС, но темпы расследований не везде одинаковы. Она отметила стремление Латвии расследовать дела быстро, творчески и бесстрашно, поскольку латвийские правоохранительные органы начинают расследования и в отношении политиков и влиятельных лиц. Это свидетельствует о профессионализме следователей и их способности адаптироваться к существующим условиям.

Кёвеши отметила, что у латвийских правоохранительных органов есть положительный опыт в борьбе с уклонением от уплаты налогов, добавив, что эти знания можно передать и другим странам-членам ЕС.

Она также указала, что в Латвии в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с доступностью человеческих ресурсов, особенно среди следователей — может не хватать специалистов, способных качественно расследовать дела. Однако после обсуждения этой проблемы с представителями Министерства внутренних дел Кёвеши настроена позитивно, поскольку у Латвии есть план по решению этого дефицита кадров.

Прокурор также положительно оценила латвийское законодательство. Однако она отметила, что существуют определенные проблемы с дефиницией преступлений, что может привести к неправильной интерпретации. Прокурор также видит возможность сделать законы и процессы Латвии немного проще и прозрачнее.

Чаще всего отмывание денег и преступления в ЕС фиксируются в сельскохозяйственном и IT-секторах. В Латвии преступления с НДС регистрируются немного чаще, чем в среднем по ЕС, но в целом Латвия не выделяется чем-то резко негативным на фоне других стран ЕС.

Кёвеши подчеркнула, что за последние три года в ЕС увеличилось количество преступлений, связанных с хищением средств из бюджета ЕС. Преступники становятся более изобретательными, создавая многочисленные компании, которые прикрывают друг друга, что приводит к созданию больших цепочек преступлений.

Прокурор выразила сожаление, что проблема отмывания денег в ЕС не поднималась на должном уровне в течение нескольких лет. Ежегодно ЕС теряет около 15 миллиардов евро, и эти деньги должны поступать в национальные бюджеты стран ЕС.

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