В четверг, 12 сентября, Сейм принял к рассмотрению поправку к Закону "Об образовании", предусматривающую, что в Латвии не будут признаваться документы о образовании, выданные в Российской федерации после 24 февраля 2022 года. Автор законопроекта - оппозиционное Национальное объединение.

За законопроект проголосовали 68 депутатов, против были 9 депутатов от "Стабильности" и один от Союза "зеленых" и крестьян, не участвовали в голосовании 9 депутатов - преимущественно от "Латвии на первом месте".

Впереди - три чтения законопроекта в Сейме.

"С военного вторжения России в Украину существенно возросли риски шпионажа и гибридных угроз. Россия целенаправленно реализует мероприятия, чтобы привлечь в свои вузы молодежь Латвии и других стран Европы, которая потом возвращается в страну своего гражданства и реализует мероприятия влияния России", - утверждает в аннотации к законопроекту Национальное объединение. По мнению политической силы, это подтверждает отчет Службы государственной безопасности (СГБ) за 2022 год.

Нацобъединение напоминает: СГБ указывало, что трудоустройство латвийских граждан, получивших образование в российских вузах, в государственных или муниципальных учреждениях, предприятиях критической инфраструктуры или в сфере национальной безопасности, связано с рисками.

СГБ, указывает Нацобъединение, неоднократно призывала воздерживаться от учебы в российских вузах, которые находятся в поле зрения спецслужб РФ. Потенциальных студентов заманивают возможностью бесплатно получить образование, во время учебы производится идеологическая обработка молодежи.

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