На июльский призыв в Службе государственной обороны можно будет добровольно подать заявку до 20 ноября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Чтобы начать службу в Службе государственной обороны 19 июля 2025 года, граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет призвали подать заявление в Службу государственной обороны до 20 ноября текущего года с использованием единой рекрутинговой платформы klustikaravirs.lv, предусматривают поправки к приказу, изданному министром обороны Андрисом Спрудсом.

На 11-месячную службу в национальные вооруженные силы в июле 2025 года планируется призвать 830 человек. Учитывая опыт прошлых призывов оборонной отрасли и динамику заявок добровольцев, предполагается, что необходимое количество волонтеров достигнуто не будет и потребуется отбор по принципу случайности.

Для успешной организации процесса отбора, необходимого Службе обороны страны, изменяется и дата проведения отбора по принципу случайности. Согласно приказу, изданному министром обороны, отбор отсутствующих призывников по принципу случайности состоится 26 ноября этого года.

Военнослужащему, подавшему заявление на исполнение службы добровольно и проходящему 11-месячную службу в подразделении Национальных вооруженных сил, ежемесячная компенсация на повседневные расходы составляет 600 евро после уплаты налогов, а ежемесячная компенсация ежедневных расходов призванных в Службу обороны страны в обязательном порядке - 300 евро. Компенсация по окончании службы - 1100 евро.

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