С 1 сентября этого года у женщин изменен интервал времени между случаями донорства крови, сообщили порталу Delfi в Государственном центре доноров крови (VADC).

Теперь кровь женщина может пожертвовать с интервалом в 13 недель, а не каждые девять недель, как это было раньше. За год женщины могут пожертвовать кровь до четырех раз, отмечает VADC.

У мужчин интервал между сдачей крови остается неизменным — девять недель, максимум шесть раз в год.

Как пояснили в VADC, эти изменения введены для того, чтобы заботиться о здоровье доноров и обеспечить, чтобы организму было достаточно времени для восстановления после каждой сдачи крови.

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