В воздушном пространстве над Балтийским морем в среду были замечены четыре российских самолета без полетного плана и активных транспондеров — два истребителя "Су-30СМ" и два дальнемагистральных бомбардировщика "Ту-22М3", следует из заявления Воздушных сил Латвии.

Патрульные самолеты НАТО взлетели с территории Латвии, чтобы идентифицировать и сопровождать эти самолеты.

Транспондер — это устройство, которое автоматически отвечает на полученные сигналы, передавая дополнительную информацию.

Как уже сообщалось, к концу августа этого года зафиксировано 109 случаев появления российских военных самолетов над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зарегистрировано 159 подобных случаев.

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