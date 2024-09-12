Департамент жилья и среды Рижского самоуправления этим летом провел обновление "Горки любви" в парке "Аркадия", сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Возле места отдыха "Горка любви" восстановлены и заасфальтированы две дорожки, восстановлена опорная стена, положено покрытие в месте отдыха, перестроены две лестницы и установлены две скамейки.

Работы по заказу департамента выполняла компания Roadeks, общая сумма договора составила 117 757 евро.

Парк "Аркадия" – один из типичных ландшафтных парков в Риге, в Торнякалнсе. Его площадь составляет 6,92 гектара. Рядом с парком находится и созданный в 1950 году малый парк "Аркадия" площадью 1,45 гектара.

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