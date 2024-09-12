Находящаяся с визитом в Украине премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV) получила государственную награду страны — орден княгини Ольги I степении ей вручил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили порталу Delfi в Кабинете министров.

Орден княгини Ольги был учрежден в 1997 году и вручается женщинам за личные заслуги в государстве, науке, образовании, культуре, социальной и других сферах.

Выступая с благодарственной речью, Силиня подчеркнула, что принимает ее как признание заслуг всего латвийского народа, особенно женщин-лидеров, которые продолжают поддерживать Украину и её борьбу за свободу.

Жителям Латвии важно, чтобы дети, женщины и весь народ Украины могли жить в свободе и мире, не опасаясь за свои жизни и жизни своих близких, подчеркнула Силиня.

Как сообщается, Силиня и Зеленский обсудили совместные действия на пути к победе Украины и справедливому миру.

Кроме того, премьер-министр подтвердила, что Латвия продолжит поддержку Украины, которая борется за свою свободу, людей, европейские ценности и безопасность.

Официальные лица обсудили планы Украины по проведению второго саммита мира, а также евроатлантическую интеграцию Украины. Премьер-министр подчеркнула, что Латвия поддерживает путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Латвия продолжит отстаивать интересы Украины в ООН и других международных форматах, чтобы Украина получила как можно большую и быструю финансовую, гуманитарную, политическую и иную поддержку, — подчеркнула Силиня.

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