В Риге из-за проведения работ по обслуживанию улиц будет ограничена парковка на некоторых участках ряда улиц, сообщили в Рижской думе.

До 20 сентября изменения в парковке коснутся участка улицы Стирну от улицы Кегума до улицы Унияс. На этом участке по понедельникам, с 9:00 до 17:00, парковка транспортных средств будет запрещена на стороне улицы с четной нумерацией домов, а по вторникам запрет будет действовать на стороне с нечетной нумерацией.

До 20 сентября изменения также планируется ввести на участке улицы Сергея Эйзенштейна — от улицы Бикерниеку до улицы Малиенас. Здесь по средам, с 9:00 до 17:00, парковка будет запрещена на стороне улицы с четной нумерацией домов, а по четвергам — на стороне с нечетной нумерацией.

До пятницы, 27 сентября, изменения в организации движения планируется ввести на улицах Католю и Дагдас. На участке улицы Католю — от улицы Латгалес до улицы Калупес по средам, с 9:00 до 17:00, парковка будет запрещена на стороне улицы с четной нумерацией домов, а по четвергам — на стороне с нечетной нумерацией.

Также до 27 сентября изменения планируется ввести на участке улицы Дагдас — от улицы Лачплеша до улицы Стругу. Здесь по средам с 9:00 до 17:00 парковка будет запрещена на стороне улицы с четной нумерацией домов, а по четвергам, с 9:00 до 17:00, запрет будет действовать на стороне с нечетной нумерацией.

Напомним, что до 1 ноября на десятках участков улиц будут установлены знаки "Остановка запрещена". Изменения вводят для улучшения качества выполнения работ по обслуживанию улиц.

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