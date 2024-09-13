По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 13 сентября ожидается преимущественно пасмурная погода, во многих районах пройдут дожди, местами — с грозами.

К вечеру в грозовой зоне окажутся центральные районы Латвии.

В пятницу будет дуть умеренный северный ветер, а на востоке страны — восточный и юго-восточный.

Максимальная температура воздуха +18..+21 градус, в восточных районах — до +24 градусов.

В Риге сегодня пасмурно, местами пройдут дожди. К вечеру ожидаются сильные дожди с грозами. Дует небольшой северный ветер, воздух в течение дня прогреется до +19 градусов.

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