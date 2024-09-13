На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за предложение дать работодателям возможность увольнять сотрудников, уведомляя их об этом за месяц.

Автор инициативы - Андрис Калниньш. Он поясняет, что сейчас Закон "О труде" предоставляет работникам возможность прекратить трудовые отношения в любой момент, уведомив работодателя за месяц. Однако права работодателей в этом вопросе значительно ограничены, за исключением начального испытательного срока, который длится три месяца. По мнению Калниньша, такая несбалансированная ситуация создает проблемы для работодателей, затрудняя их способность эффективно управлять кадрами и защищать свои интересы.

Инициатива предусматривает внесение поправки в закон, которая, по замыслу автор, обеспечит "равные права" для работодателей. То есть, позволит работодателям расторгать трудовые отношения, уведомив работника за месяц, как это сейчас возможно для сотрудников.

По мнению автора идеи, это дало бы работодателям возможность быстрее и эффективнее реагировать на ситуации, когда сотрудники не справляются со своими обязанностями или выполняют их неудовлетворительно.

"Сейчас работодателям очень сложно избавиться от сотрудников, которые не выполняют свои обязанности должным образом, что негативно сказывается на общей работе компании," -утверждают авторы инициативы.

По их мнению, это привело бы к тому, что правила игры на рынке труда стали бы более справедливыми. Такой подход позволил бы уменьшить недобросовестные практики, например, использование больничных листов в качестве дополнительного отпуска. Это, в свою очередь, повысило бы конкурентоспособность компаний. Компании могли бы быстрее и гибче адаптироваться к изменениям на рынке, сосредотачиваясь на продуктивности и инновациях, считает инициатор.

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