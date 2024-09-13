Получателям авторских вознаграждений планируют на три года продлить действующий порядок уплаты налогов, сообщило Министерство культуры агентству LETA.

Министерство культуры достигло соглашения с коалиционными партнерами о продлении действующего порядка уплаты налогов для получателей авторских вознаграждений сроком еще на три года. Это позволит получателям таких гонораров по-прежнему не регистрироваться в качестве самозанятых. Налоги в размере 25% от их доходов будет выплачивать тот, кто выплачивает вознаграждение.

Изменения в налогообложении авторских вознаграждений откладываются уже несколько лет подряд.

"Авторские вознаграждения позволяют тысячам творческих личностей и художников Латвии получать оплату за свою работу простым способом. Поэтому Министерство культуры предлагает продолжить существующий порядок получения авторских вознаграждений, который предусматривает, что даже те творческие люди, которые не зарегистрировались в качестве самозанятых, по-прежнему будут социально защищены," отметила министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные").

Отсрочка изменений будет закреплена в поправках к законам "О подоходном налоге с населения" и "О государственном социальном страховании" как продление переходного периода ещё на три года.

Министерство культуры оценивает, что большинство получателей авторских вознаграждений получают оплату за свою творческую деятельность нерегулярно и в ограниченном объёее, в дополнение к основным доходам, которые они получают в других местах — часто в рамках трудовых отношений. Для таких лиц наиболее подходящим решением является уплата налогов работодателем за их творческую работу.

В 2022 году около 32 000 человек воспользовались возможностью не регистрироваться как самозанятые, включая тех, кто занимается творческой деятельностью.

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