На единовременные пособия - связанные с началом трудовых отношений или стартом самозанятости - для украинских беженцев планируется направить дополнительно 420 000 евро, следует из подготовленного Министерством благосостояния проекта постановления.

Государственное агентство занятости (NVA) с 2 января 2024 года по 31 августа 2024 года потратило на выплату пособий 1,19 миллиона евро, или 85,35% от ранее выделенной суммы финансирования. Эти пособия были выплачены 1707 гражданам Украины. NVA прогнозирует, что выделенное на 2024 год финансирование может быть полностью исчерпано в сентябре или, в крайнем случае, в начале октября этого года.

Поэтому, потребуется дополнительное финансирование в размере 420 000 евро для выплаты пособий еще примерно 600 лицам, считает латвийский Минблаг.

Такая поддержка выплачивается беженцам один раз. Срок подачи заявления ограничен и составляет один месяц с дня начала трудовых отношений. Так как, первая зарплата выплачивается через месяц после начала работы, для оперативной финансовой помощи законом предусмотрено право для проживающих в Латвии граждан Украины получить единовременное пособие на начало трудовой деятельности. Размер пособия составляет одну минимальную месячную зарплату, эта выплата не облагается подоходным налогом.

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