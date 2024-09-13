Для улучшения охраны латвийско-белорусской границы вдоль Даугавы установлены четыре из шести запланированных наблюдательных вышек, сообщила агентству LETA член правления латвийской госкомпании Valsts nekustamie īpašumi Елена Гаврилова.

Установка вышек позволит своевременно выявлять случаи незаконного пересечения границы и другие нарушения в приграничной полосе.

Финансирование проекта по строительству металлических вышек и подъездных дорог составляет 3,63 млн евро, в том числе 75% предоставлено ЕС, а 25% выделено из государственного бюджета.

В июле было завершено строительство ограждения на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 км, в том числе вдоль водоемов.

На сухопутных участках, где строительство заграждения было завершено в прошлом году, продолжаются работы по созданию инфраструктуры, в том числе патрульных полос для легких транспортных средств, патрульных троп и мостков для передвижения пограничников.

В настоящее время продолжается строительство необходимой инфраструктуры на двух участках, где установка ограждения не предусмотрена. На участке вдоль Даугавы будет установлено шесть наблюдательных вышек, построено пять мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке вокруг озера Ричу буду проложены дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения.

Закончить строительство инфраструктуры на этих участках планируется в 2025 году.

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