В ближайшие две недели президент Латвии Эдгар Ринкевич будет посещать с рабочим визитом США. С 17 по 21 сентября президент вместе с министром экономики Виктором Валайнисом (Союз "зеленых" и крестьян) и делегацией предпринимателей будет находиться в Калифорнии. С 22 по 27 сентября президент страны посетит Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Калифорния: "Meta", "Google", "OpenAI", Силиконовая долина и Стэнфордский университет

Советник президента Мартиньш Дрегерис, что цель визита в Калифорнию - повышение конкурентоспособности Латвии, расширение экспортных рынков латвийских компаний и привлечение инвестиций. Президент Латвии вместе с делегацией посетит несколько ведущих мировых высокотехнологичных компаний, включая "Meta", "Google", "OpenAI" и "Groq".

Также запланирован визит в Исследовательский центр NASA в Силиконовой долине. В ходе встречи с представителями руководства компаний и исследовательского центра особое внимание будет уделяться вопросам развития решений в области искусственного интеллекта и потенциальному сотрудничеству с Латвией и ее предпринимателями в реализации совместных проектов. Одновременно планируется участие в мероприятии для стартапов по установлению деловых связей с потенциальными инвесторами, организованном "Mach49" в сотрудничестве с "TechChill" и "Storm Ventures".

В программе визита - посещение Стэнфордского университета, где запланировано участие в круглом столе с представителями университета, включая директора Института Гувера, бывшего государственного секретаря США Кондолизу Райс, и старшего исследователя Института международных исследований имени Фримена-Спогли при Стэнфорде Фрэнсиса Фукуяму.

Также у президента Латвии запланирована встреча с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и латвийцами, проживающими в Калифорнии, интервью американским масс-медиа.

Нью-Йорк: выступление на Генассамблее ООН И прием у Байдена

Выступление президента Латвии на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 25 сентября - по латвийскому времени это будет около полуночи. Как сообщил Дрегерис, в своей речи Ринкевич уделит внимание агрессии РФ против Украины и угрозам, которые Россия создает для основанного на правилах международного порядка. Также президент будет говорить о кризисе на Ближнем Востоке и важности достижения глобальных целей устойчивого развития.

Во время рабочего визита в Нью-Йорк президент также примет участие в Саммите будущего, открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания международного мира и безопасности, встрече на высоком уровне по предотвращению экзистенциальной угрозы, связанной с повышением уровня моря, а также в дискуссии, организованной Инициативой Клинтона, о социальном влиянии решений в области искусственного интеллекта.

Во время Генеральной Ассамблеи ООН запланирована встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, у президента Латвии запланированы двусторонние встречи с лидерами Центральноафриканской Республики, Гвинеи-Бисау, Кувейта, Монако, Малави, Палестинской автономии, Сейшельских островов, Эсватини и других стран для обсуждения двусторонних отношений, сотрудничества в международных организациях, поддержки Украины, а также для продвижения кандидатуры Латвии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2026-2027 годы.

Президент Латвии в Нью-Йорке примет участие в неформальной встрече, организованной Всемирным экономическим форумом, посвященной глобальным геополитическим вызовам, и встретится с руководителем компании "OpenAI" Сэмом Альтманом. Кроме того, Ринкевичс приглашен на прием, организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

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