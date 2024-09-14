На уходящей неделе были объявлены финалисты Премии 2024 года в области архитектуры Латвии (LAGB 2024), а также была обозначена общая тема представленных работ — преемственность. Для дальнейшей оценки международным финальным жюри были отобраны 16 финалистов.

Как сообщили порталу Delfi представители Союза архитекторов Латвии порталу "Delfi", победители главной премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения LAGB 2024, которая состоится 18 октября этого года.

На основе оценки отборочного жюри в список финалистов вошли следующие работы (в алфавитном порядке):

Офисное здание "Verde" в Риге. Авторы: "ARHIS Arhitekti" в сотрудничестве с "Around Architects", "ZALA Landscape Architects".

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Дом выходного дня в Цесисе. Авторы: "OUTOFBOX".



Fоtо: Publicitātes foto

Многофункциональное новое здание центра услуг и благоустройство территории в Галиньциемсе (Вентспилс). Авторы: "Sarma & Norde Arhitekti".

Fоtо: Publicitātes foto

Дома-близнецы для молодых семей в Адажи. Авторы: "Substrata".

Fоtо: Publicitātes foto

Международный колледж "Exupery International School" со служебной гостиницей в Пиньки. Авторы: "8 A.M.".

Fоtо: Publicitātes foto

Перестройка дома Гринберга в Вентспилсе. Авторы: "Vilnis Mičulis".

Fоtо: Publicitātes foto

Новый Рижский театр, Рига. Авторы: "Zaigas Gailes birojs", "Sarma & Norde Arhitekti"

Fоtо: Publicitātes foto

Квартира композитора в Риге. Авторы: архитектор Андра Шмите.

Fоtо: Publicitātes foto

Перестройка технологического центра Кулдигского техникума технологий и туризма. Авторы: "Arhitektes Lienes Griezītes studija", "Gints un kolēģi".

Fоtо: Publicitātes foto

Частный дом в Курземе, в Дурмуйже. Авторы: "AHA Studio".

Fоtо: Publicitātes foto

Процесс "Astra Zariņa – dabas spēks" ("Астра Зариня - сила природы"). Авторы: "Arhiteksti".

Fоtо: Publicitātes foto

Перестройка и реставрация конвента Рижского замка. Авторы: "Rīgas Pils Kastelas projekts" ("MARK Arhitekti", "Sudraba Arhitektūra").

Fоtо: Publicitātes foto

1-я очередь перестройки больницы Красного Креста в Риге. Авторы: "Jaunromāns un Ābele".

Fоtо: Publicitātes foto

Школа в Силламяэ (Эстония). Авторы: "Lauder Architects".

Fоtо: Publicitātes foto

Квартал Виестурдарзса в Риге, 2-я и 3-я очереди. Авторы: "RUUME arhitekti".

Fоtо: Publicitātes foto

Дом W в пригороде Риги. Авторы: "Space in".

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Как указывают организаторы конкурса, члены отборочного жюри — специалисты с ясным видением ценностей — принимали решения, оценивая соответствие 54 поданных работ критериям, указанным в уставе. На основании ознакомления с работами также определили общую тему этого года — преемственность. Поданные работы оценивались как очно, так и дистанционно, с визитами почти во все регионы Латвии и в Эстонию.

"Латвийские архитекторы обладают тонким мастерством работы с наследием и с заботой о коллективной памяти общества. Искренняя радость видеть, как исторические здания возвращают свою первоначальную функцию на новом качественном уровне и как они чутко трансформируются в соответствии с современными требованиями. Работая над новыми постройками, мы, архитекторы, используем наше образовательное наследие, архитектурные идеалы, которые нам близки и понятны. В работах финалистов вдохновляет то, что видишь: архитекторы защищают идеи качества жизни и вдохновляют заказчиков на архитектурное приключение," — делится впечатлениями председатель отборочного жюри LAGB 2024, архитектор и соучредитель архитектурного бюро "MADE arhitekti" Микелис Путрамс.

В международное финальное жюри войдут:

Силле Пихлака (Sille Pihlak, Эстония), архитектор, исследователь, лектор, декан архитектурного факультета Эстонской академии художеств, соучредитель бюро "PART";

Элодия Дегавр (Elodie Degavre, Бельгия), архитектор, исследователь в Католическом университете Лёвена, кинорежиссёр;

Макс Хаке (Max Hacke, Германия), архитектор, основатель архитектурной студии "Büro Hacke", лауреат премии Миса ван дер Роэ 2024 года.

Отборочное жюри работало в следующем составе:

Микелис Путрамс, архитектор, соучредитель архитектурного бюро "MADE arhitekti", лауреат Гран-при LAGB 2023 и председатель жюри;

Линда Круминя, архитектор, соучредитель "MADE arhitekti", лауреат Гран-при LAGB 2023;

Юрис Пога, архитектор, член совета Союза архитекторов Латвии, многократный лауреат LAGB;

Дагния Смилга, архитектор и куратор, соучредитель студии "Ēter", лауреат Гран-при LAGB 2022;

Сандис Волдиньш, член правления Латвийской национальной оперы и балета, бывший государственный секретарь Министерства культуры;

Янис Шилиньш, инженер-строитель, руководитель проектов в "Citrus Solutions";

Илзе Мартинсоне, руководитель Латвийского музея архитектуры, приглашенный лектор Латвийской академии искусств, публицист.

Премия Латвийской архитектуры — это высшая национальная награда в области архитектуры, которая вручается ежегодно. В этом году премия отмечает свое 29-летие. Премия не только подчеркивает выдающиеся достижения в латвийской архитектуре и способствует развитию отрасли, но и повышает понимание обществом архитектуры.

Программа мероприятий Латвийской архитектурной премии 2024 включает Неделю архитектуры с 14 по 19 октября 2024 года, предлагающую серию мероприятий, посвященных архитектуре, для различных аудиторий — лекции, дискуссии и экскурсии с целью стимулировать обсуждение происходящего в отрасли. Кульминацией Недели архитектуры станет торжественная церемония награждения, которая состоится 18 октября в Рижском цирке.

Вручение премии Латвийской архитектуры организуется Союзом архитекторов Латвии в сотрудничестве с Министерством культуры.

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