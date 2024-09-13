Сегодня Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж памятного объекта, посвящённого русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн, сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.
Дума поддержала демонтаж мемориальной таблички Пушкину на улице Цитаделес, 7.
Инициатором демонтажа памятного знака Пушкину выступила организация "Центр публичной памяти" (Publiskās atmiņas centrs).
Совет по памятникам также поддержал демонтаж бюста Анны Керн — музы Пушкина и жены генерала Ермолая Керна.
Совет рассматривает вопрос и по другим памятным знакам.
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