Сегодня Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж памятного объекта, посвящённого русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн, сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Совет поддержал демонтаж памятного камня Пушкину на улице Цитаделес, 7.

Инициатором демонтажа выступила организация "Центр общественной памяти" (Publiskās atmiņas centrs).

Совет по памятникам также поддержал демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии "Cīņa", Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

В совете при принятии решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества. Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить в качестве исторических свидетельств.

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