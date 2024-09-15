Если налогоплательщик NIN в Риге, который соответствует условиям для получения льгот, не зарегистрировал официальную электронную почту или e-mail, но сделает это до конца текущего года, льгота будет предоставлена за весь 2024 год. Это предусмотрено вступившими в силу изменениями в правилах предоставления льгот по налогу на недвижимость в столице.

Относительно 2025 года установлено, что если канал электронной связи будет зарегистрирован в 2025 году, льгота будет предоставлена за весь этот год.

Ранее сообщалось, что Рижская дума приняла правила, согласно которым для получения льгот по NIN налогоплательщик должен зарегистрировать электронный канал связи с самоуправлением — официальный электронный адрес или e-mail. Это требование не распространяется на физических лиц, которые по объективным причинам не активны в электронной среде: пенсионеров, инвалидов, малоимущих, социально незащищенных лиц, репрессированных, а также участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Наличие электронного канала связи является условием для получения льгот, чтобы увеличить долю электронного документооборота, сэкономить бюджетные средства Риги, природные и энергоресурсы. Установлено, что налогоплательщики активно регистрируются для электронной связи, тем самым выполняя это дополнительное условие для получения льгот.

В то же время, чтобы мотивировать остальных налогоплательщиков, которые не успели зарегистрировать официальный электронный адрес или e-mail до 1 января этого года, и продолжить увеличивать долю электронного документооборота, было принято решение продлить срок регистрации электронного канала связи.

Зарегистрировать электронный канал связи можно:

активировав официальный электронный адрес на портале Latvija.gov.lv;

подав заявление на портале www.eriga.lv (раздел "Nekustamā īpašuma nodoklis", услуга "E-dokumentu iesniegums")

подав заявление на портале www.epakalpojumi.lv (раздел "Nekustamā īpašuma nodoklis", услуга - "E-pasta un SMS pieteikums");

отправив заявление, подписанное безопасной электронной подписью, на электронный адрес pip@riga.lv (форма заявления доступна на сайте https://pip.riga.lv в разделе "Veidlapas" — Приложение 3);

отправив заявление в Департамент финансов Рижской думы по почте на адрес ул. Терезес 5, Рига, LV-1012;

подав заявление лично по адресу Терезес 5, Рига (по предварительной записи по телефону +37167181866);

положив заявление в почтовый ящик, расположенный у входа в здание по адресу ул. Терезес 5, Рига.

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