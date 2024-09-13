Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу в Рижском замке поздравил спортсменов парижских Паралимпийских игр и поблагодарил их за успехи, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Он подчеркнул, что в истории паралимпийского движения Латвии такого количества золотых медалей, как в этом году, еще не было. Президент отметил, что вся общественность следила за выступлениями спортсменов.

"Вы все большие молодцы - и те, кто приехал с медалями, и те, кто достиг очень высоких результатов. Латвия гордится вами и Латвия желает всем вам успехов и в дальнейшем", - сказал Ринкевич.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, и в них соревновались около 4400 паралимпийцев из 186 стран.

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