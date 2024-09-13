В последние дни Вооруженные силы Украины нашли новое применение беспилотникам, которые и так давно уже стали одним из главных видов вооружения во время российско-украинской войны. Теперь устройства, которые раньше были исключительно гражданскими, несут не только бомбы и мины, но и встроенные гранатометы, автоматы и даже поливают противника "огненным дождем", сообщает Русская служба Би-би-си.

Это сокращенный перевод публикации на сайте Украинской службы Би-би-си, оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

С начала сентября многие украинские операторы БПЛА начали размещать в соцсетях кадры с аппаратами, которые уже прозвали "дронами-драконами".

В одном из роликов, опубликованных подразделением Khorne Group (оно воюет в составе 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ), появилось сразу несколько видео применения "дронов-драконов" с термитным зарядом.

На кадрах видно, как квадрокоптер кружит над лесом и выливает зажигательную смесь на позиции российских военных.

В пресс-службе 116-й бригады сообщили Украинской службе Би-би-си, что пока официальных комментариев по поводу этой новинки не дают.

Аналогичные видео применения "драконов" выкладывали и другие украинские бригады.

"Огонь — достаточно страшная вещь даже для подготовленного военного, когда выжигается позиция, горит боекомплект", — рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" советник командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Дмитриев (позывной "Тихоход").

""Дрон-дракон" — достаточно эффективное средство выкуривания или уничтожения позиций врага. В этих дронах используется особое вещество, не будем говорить, какое именно. Наши изобретатели нашли возможность это все сделать, как единый комплекс с дроном", — говорит он.

"Огненный дождь" из термита

Хотя представитель украинского командования и не назвал это вещество, с большой вероятностью можно предположить, что эффект "огненного дождя" дает термит — порошковая смесь алюминия с оксидом железа.

Это не украинское ноу-хау, термит был изобретен еще 150 лет назад в Германии, его активно использовали различные армии во время Первой и Второй мировых войн.

Температура горения вещества составляет около 2200 градусов по Цельсию. Поэтому он за считанные секунды может не только выжигать растительность, но прожигать металл и наносить тяжелые травмы людям.

Один небольшой FPV-дрон может нести примерно полкилограмма такой смеси. Приблизившись к цели, оператор БПЛА дистанционно поджигает термит и начинает сбрасывать его над позициями противника.

Даже если военный и успеет убежать из зоны поражения, то часть его вещей, оружие или боеприпасы могут быть уничтожены огнем. Также важно, что сама лесопосадка будет выжжена и перестанет быть надежным укрытием для пехоты. Потушить такой пожар чрезвычайно сложно.

Согласно международному праву, термит можно использовать во время военных действий, но не против гражданских объектов. Главная причина — сильнейшие ожоги, которые он может вызвать при попадании на тело человека.

В 2022 году правозащитная организация Human Rights Watch назвала термит "печально известным своими ужасными последствиями для людей".

По данным организации, такой вид зажигательной смеси грозит ожогами четвертой или пятой степени. Они приводят к повреждению мышц, связок, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и даже костей.

Кроме того, пострадавшие часто получают психологические травмы из-за таких травм.

Эффективно или только эффектно?

Кадры работы "дронов-драконов" выглядят чрезвычайно эффектно и производят большое впечатление на постороннего зрителя. Но является ли это оружие на самом деле эффективным?

Бывший офицер британской армии и военный аналитик Николас Драммонд в комментарии телекомпании CNN заявил, что основной эффект от применения термитных беспилотников — это создание "атмосферы страха".

"Это очень неприятные вещи. В случае использования такого оружия эффект будет скорее психологическим, чем физическим. Я понимаю, что Украина имеет лишь ограниченные возможности для обеспечения такого эффекта. Поэтому это нишевый потенциал, а не новое основное оружие".

Военный обозреватель, бывший офицер израильской армии Игаль Левин сказал в эфире украинской радиостанции "Радио НВ", что в Израиле и других западных странах проявляют интерес к украинскому изобретению и хотели бы разработать нечто подобное.

По словам Левина, выжигание с помощью термита достаточно эффективно для уничтожения позиций противника, скрытых в лесопосадках. После таких действий штурмовые группы, которые готовились к наступлению, уже дезорганизованы и лишены защиты, считает эксперт.

"В каком-то смысле это как тревожный огонь. Логика в чем? Не конкретно поразить, уничтожить объект, потому что вы по площадям работаете; а не дать возможность врагу организовываться, не дать возможность врагу теми или иными мероприятиями нормально заниматься".

Однако эксперт, имеющий отношение к украинскому оборонно-промышленному комплексу и пожелавший остаться анонимным, раскритиковал идею с "дронами-драконами" в ВСУ.

"Это эффектно выглядит на камеру, но неэффективно по сути, — сказал он Украинской службе Би-би-си. — Разбрасывание термита по большой площади не приводит к значительному поражению личного состава противника и его материальных ценностей".

Кроме того, такая тактика возможна только при сухой безветренной погоде и, очевидно, прекратится осенью и зимой.

По словам нашего собеседника, гораздо важнее разработать оружие, которое имело бы термитный заряд и быстро и точно доставляло его к складам боеприпасов. Эффект от такого поражения был бы значительно больше, считает он.

Еще одна опасность для Украины в том, что Россия может тоже направить усилия на разработку собственных "дронов-драконов". Учитывая наличие у РФ больших запасов термобарических боеприпасов, такие БПЛА будут гораздо более смертоносными, чем украинские.

Первые кадры использования российских аналогов термитных БПЛА уже появились в соцсетях. Однако об их массовом производстве информации пока нет.

Зенитные дроны как замена ПВО

Если по поводу "драконов" мнения экспертов разделились, то еще одна новинка в сфере беспилотников вызывает самые положительные оценки аналитиков.

Весной и летом этого года украинские военные столкнулись с острой проблемой российских разведывательных беспилотников, в частности, Zala и "Орлан-10", которые залетали далеко в тыл и наводили баллистические ракеты на технику и места дислокации ВСУ.

Самые известные такие удары — это атака на военный аэродром в Миргороде, где, по информации российской стороны, были уничтожены семь украинских самолетов, а также поражение пусковых установок Patriot в Донецкой области.

Использовать зенитные ракеты против таких дронов-наводчиков достаточно дорого и нерационально, поскольку Украина испытывает их дефицит.

Зато украинцы разработали и уже начали активно применять беспилотники-перехватчики. Количество уничтоженных ими российских разведывательных БПЛА уже идет на десятки.

Чаще всего такая атака выглядит так: украинский "зенитный" дрон подлетает к российскому и таранит его в крыло или хвостовую часть.

В комментарии изданию Bild украинский офицер, занимающийся этой темой, рассказал, что в ВСУ есть три этапа развития дронов-перехватчиков. Первый — создание квадрокоптеров-камикадзе, второй — БПЛА типа "крыло" и третий — антидронов для сбивания барражирующих боеприпасов типа Shahed.

Проблема с квадрокоптерами в том, что они летят на короткие расстояния, и российские разведчики могут от них убежать. Беспилотники-крылья, напротив, могут следовать за целью на расстоянии до 60 километров и на высоте до 4 км.

Дроны, которые могли бы догнать и поразить "шахеды", украинские разработчики планируют создать не позднее следующего года.

Как это работает

Как можно поймать относительно небольшой разведывательный дрон в небе?

Антон Фролов, руководитель украинского центра подготовки операторов БПЛА "Крук", говорит, что здесь речь идет не только о мастерстве оператора, но и об использовании искусственного интеллекта.

"Поскольку они [БПЛА-разведчики] очень быстрые, то дроны с помощью искусственного интеллекта охотятся за такими быстрыми целями. У нас есть такие разработки, они уже работают и мы уже обучаем этому", — сказал он Би-би-си.

Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт и руководитель компании, которая занимается антидроновыми системами, говорит, что его фирма уже имеет такую разработку.

Эта система обнаруживает и подсвечивает цель, а баллистический калькулятор рассчитывает, где находится наилучшая точка для ее перехвата, объясняет он.

"На этой точке БПЛА противника может быть захвачен в прицел, как с помощью машинного зрения, так и непосредственно пилота", — добавляет Храпчинский.

По словам эксперта, украинские операторы дронов показывают высокую эффективность поражения разведчиков противника. При этом применяются различные тактики: атака встречным курсом, кинетическое уничтожение, подрыв рядом с беспилотником.

Но при этом Храпчинский уверен, что Украине не стоило активно рассказывать в СМИ о своем ноу-хау в отношении БПЛА.

В качестве примера он приводит пример с публикацией в августе видео поражения FPV-дроном российского военного вертолета.

"Не надо было этого показывать. Потому что до этого момента российские пилоты думали, что их поражали из переносного ПЗРК. А после этого они начали оборудовать свои вертолеты средствами РЭБ, что привело к тому, что гораздо труднее стало работать операторам дронов", — объясняет он.

Революция в небе

"Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне. За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств, в расчете на результат", — заявляет бывший депутат Верховной рады, а ныне командир роты БПЛА Игорь Луценко.

По его мнению, в ближайшее время украинские военные могут полностью нивелировать угрозу от российских "разведчиков" в небе и, соответственно, существенно снизить угрозу от поражения ракет и управляемых авиабомб противника.

Однако специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") считает, что рано или поздно Россия найдет способ противодействия украинским дронам-перехватчикам.

"Их следующий шаг — они изучат наш опыт и будут применять против нас. Это лишь вопрос времени, и все упрется в соревнование двух стран в производстве разведывательных БПЛА".

Эксперт говорит, что Украине надо уже сейчас наращивать выпуск разведывательных БПЛА или хотя бы держать их запас. Это необходимо сделать, чтобы в момент, когда РФ придумает создаст собственные зенитные дроны, ВСУ внезапно не оказались совсем без "глаз" в небе.

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