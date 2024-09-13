За 293,4 млн евро следующие пять лет улицы Риги будут обслуживать Roadeks un LAU, Vizii Urban, Eco Baltia vide и СBF Ļ-KO, сообщает агентство LETA.

Упомянутые коммерсанты победили в конкурсе "Повседневное содержание транспортных сооружений с 2024 года по 2029 год в Риге", и с ними будет заключен договор.

В процедуре закупки услуга была разделена на четыре части, по каждой из которых планировалось заключить отдельный договор закупки.

В первой части конкурса на содержание транспортных сооружений на левом берегу Даугавы договор заключен с объединением поставщиков Roadeks un LAU, которое состоит из Roadeks и Latvijas autoceļu uzturētājs. Общая сумма заключенного договора на пять лет составляет 115,3 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС).

Во второй части конкурса на содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы договор заключен с объединением лиц, которое образуют Eco Baltia vide и CBF Ļ-KO. Общая сумма заключенного договора составляет 93,7 млн евро за пять лет, включая НДС.

В третьей части конкурса на содержание транспортных сооружений в Зиемельском районе и Видземском предместье договор на 84,4 млн евро с учетом НДС заключен с Vizii Urban.

В настоящее время еще продолжается рассмотрение заявок по четвертой части конкурса на содержание мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей.

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