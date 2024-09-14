Страны Балтии и Польша должны прекратить "вытеснять мигрантов" и сократить их присутствие в лесах, говорится в докладе "Опасная дорога: гибель мигрантов на границе ЕС и Беларуси", подготовленном организацией "Хочу помочь беженцам".

В докладе содержится призыв к властям соответствующих стран играть активную роль в поиске пропавших людей. Поэтому организации по поддержке беженцев требуют, чтобы страны "привели свои законы и правила в соответствие с международным правом и своими конституциями", прекратив "вытеснение мигрантов" от границы, поскольку это нарушает принцип невыдворения иностранцев, пересекающих границу, и право на убежище.

Организация считает, что страны должны создать на границе ЕС и Беларуси пункты экстренной гуманитарной помощи и первой помощи, чтобы обеспечить мигрантов неотложной медицинской помощью, питанием и кровом. Организация также призывает страны прекратить "криминализацию работы правозащитников и гуманитарных активистов", поскольку "физическая и психологическая безопасность правозащитников и активистов должна быть гарантирована".

Правительствам настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность внесения поправок в действующее законодательство для установления четких и всеобъемлющих процедур тщательного изучения неопознанных останков мигрантов с указанием этапов и процедур их идентификации. Они должны включать конкретные указания о том, когда и как следует привлекать различные органы власти, такие как правоохранительные органы, судебно-медицинские учреждения, дипломатические представительства и Интерпол.

Странам Балтии и Польше также предлагается создать механизмы правовой помощи семьям мигрантов, желающим получить свидетельства, справки о пропавших без вести или умерших родственниках. Помощь может включать бесплатное или субсидируемое юридическое представительство и услуги перевода для семей, не имеющих финансовых ресурсов или знаний об административных процедурах.

Проект "Международная сеть организаций по подготовке отчета о жертвах гуманитарного кризиса на границе ЕС и Беларуси" финансируется ЕС и Трансатлантическим фондом в сотрудничестве с американо-германским Фондом Маршалла.

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